Açık ara en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! İşte haftanın yatırım araçlarının performansı

Bu hafta kaybettiren yatırım aracı olmasa da yatırımını borsadan yana kullananlar kazanan taraf oldu. Borsa, altın, dolar, euro ve fonlar bu hafta ne kadar kazandırdı? İşte

Bu hafta yatırım araçları performans açısından şöyle sıralandı:

Bu hafta dövize yatırım yapanlar kayıp yaşamasa da beklediklerini de bulamadı. 

Dolar/TL bu hafta yüzde 0,29 değer kazandı.

ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 liraya çıktı.

