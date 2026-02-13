Açık ara en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! İşte haftanın yatırım araçlarının performansı
Açık ara en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! İşte haftanın yatırım araçlarının performansı
Bu hafta kaybettiren yatırım aracı olmasa da yatırımını borsadan yana kullananlar kazanan taraf oldu. Borsa, altın, dolar, euro ve fonlar bu hafta ne kadar kazandırdı? İşte
Bu hafta yatırım araçları performans açısından şöyle sıralandı:
1 | 14
Bu hafta dövize yatırım yapanlar kayıp yaşamasa da beklediklerini de bulamadı.
2 | 14
Dolar/TL bu hafta yüzde 0,29 değer kazandı.
3 | 14
ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 liraya çıktı.
4 | 14
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.