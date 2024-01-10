AÇIKLANDI! Emeklilere ek zam ne zaman, var mı? Son dakika Abdullah Güler'den ek zam açıklaması
Emeklilere ek zam hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Emeklilere ek zam ne zaman, var mı? Sorusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklilere ek zam hakkında kritik açıklama geldi. Peki, Emeklilere ek zam var mı, ne zaman? İşte o açıklamanın detayları...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını ve gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanına sunulmasının beklendiğini söyledi.
Güler, konuyla ilgili yasal düzenlemenin ise Ocak ayının üçüncü haftasında sonuçlandırılmasını planladıklarını açıkladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaretinde gazetecilerin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin sorularını yanıtladı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir etki analizi yapıldığını, bütçe imkanları, oransal manada artış durumu dikkate alınarak yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulacağını belirterek, “ Kabine toplantısında tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bir kanun hazırlığımız zaten vardı.