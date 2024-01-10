AÇIKLANDI! Emeklilere ek zam ne zaman, var mı? Son dakika Abdullah Güler'den ek zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını ve gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanına sunulmasının beklendiğini söyledi.

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