Acil ihtiyaca sıfır faizli kredi! 50 bin liraya kadar çıkıyor: Kimler yararlanabiliyor?

Acil para ihtiyaçları için bankalar sıfır faizli kredileri devreye aldı. Bütçeyi rahatlatacak kredi seçeneğinde tutar 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Eğitim, sağlık ve ani giderler için acil durum ihtiyaçlarında banka kredileriyle ihtiyaçlar karşılanıyor.