Acil ihtiyaca sıfır faizli kredi! 50 bin liraya kadar çıkıyor: Kimler yararlanabiliyor?
Bankalar paraya ihtiyacı olanları rahatlatmak amacıyla sıfır faizli kredi kampanyalarını devreye aldı. İhtiyaç kredileri acil ihtiyacı olanların imdadına yetişiyor. Kredi tutarı 50 bin liraya kadar çıkıyor. Peki, Kimler yararlanabiliyor? Sıfır faizli kredi şartları ne? İşte detaylar
Acil para ihtiyaçları için bankalar sıfır faizli kredileri devreye aldı. Bütçeyi rahatlatacak kredi seçeneğinde tutar 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Eğitim, sağlık ve ani giderler için acil durum ihtiyaçlarında banka kredileriyle ihtiyaçlar karşılanıyor.
Ancak kredilerdeki faiz oranları yüksek olunca vatandaşlar bir adım geri duruyor. Bankalar bu kez sıfır faizli kredi seçeneklerini uygulamaya koydu.
Acil nakit ihtiyacına hızlı seçenek
Bankalar, son dönemde taksitli nakit avans ve faizsiz verilen kredilerle birlikte tüketicinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacına hızlı çözümler sunuyor.
Sıfır faizli kredi iki adımda uygulanıyor
Faizsiz nakit imkanından ilk kez banka müşterisi olanlar yararlanabiliyor. İşte banka banka sıfır faizli krediler