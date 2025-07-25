A’dan Z’ye Gayrimenkul Sertifikası: Nasıl ev sahibi olunur?

Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alıyor.