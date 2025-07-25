A’dan Z’ye Gayrimenkul Sertifikası: Nasıl ev sahibi olunur?
Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu ‘Gayrimenkul Sertifikası’ Emlak Konut GYO, TOKİ güvencesiyle hayata geçirildi. Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem görerek hem yatırım hem de ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olunur? İşte A’dan Z’ye bilmeniz gerekenler…
Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle geliştirilen Gayrimenkul Sertifikası modeli küçük yatırımcılara ev sahibi olma şansı sunuyor.
Borsada alınıp satılabilen sertifikalarla, birikimlerinizi konuta dönüştürebilir ya da proje sonunda nakit kazanç elde edilebiliyor.
"Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen konular, proje yürütücüsü Emlak Konut GYO'nun internet sitesinde yer aldı.
Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?
Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alıyor.