Adana'da tonlarca limon dere yatağına döküldü
Zincir marketlerde kilosu 12.5 liraya satılan ancak tarlada 30 kuruşa satılamadığı belirtilen tonlarca limon Adana'da dere yatağına döküldü.
Adana’nın Kozan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü.
Zincir marketlerde kilosu 12.50 lira ila 9.90 lira arasında satılan limon tarlada 30 kuruşa satılamadığı belirtiliyor.
Dronla görüntülenen Deliçay, limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.
Römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü.