Adeta para yağdı: 3 hisseye 2,7 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta aktif işlem farkı 19 milyar TL'yi aşarken en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.
Borsada 26-30 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan kapanış yaptı. Aynı dönemde BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -10,25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark -7,6 milyar TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplamda -19,32 milyar TL’ye ulaştı.
İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...