Adeta para yağdı: 3 hisseye 2,7 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu

Borsada 26-30 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan kapanış yaptı. Aynı dönemde BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -10,25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark -7,6 milyar TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplamda -19,32 milyar TL’ye ulaştı.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...