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  4. Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu

Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu

Haftanın üçüncü işlem gününde borsa yükselişle kapanırken en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 6 Ağustos Çarşamba’da BİST100 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 10.901,01 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +3 milyar 334 milyon 451 bin TL aktif fark gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +4 milyar 163 milyon 641 bin TL olarak kayıtlara geçti. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +1 milyar 899 milyon 54 bin TL oldu. 

İşte en fazla para girişinin olduğu hisseler...

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Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu - Sayfa 2

10 - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Aktif fark: 135 milyon 25 bin TL

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Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu - Sayfa 3

9 - Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Aktif fark: 139 milyon 231 bin TL

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Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu - Sayfa 4

8 - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Aktif fark: 189 milyon 137 bin TL

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