Adeta para yağdı: Tek bir hisseye 3 milyar TL girdi! Borsada en fazla para akışı bu hisselerde oldu

Borsa İstanbul'da 6 Ağustos Çarşamba’da BİST100 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 10.901,01 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +3 milyar 334 milyon 451 bin TL aktif fark gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +4 milyar 163 milyon 641 bin TL olarak kayıtlara geçti. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +1 milyar 899 milyon 54 bin TL oldu.

İşte en fazla para girişinin olduğu hisseler...