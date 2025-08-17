  1. Ekonomim
  Adeta para yağdı: Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 10 milyar TL'lik dev para girişi!

Adeta para yağdı: Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 10 milyar TL’lik dev para girişi!

Ağustos ayının ikinci haftasında Borsa İstanbul'da en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada geride kalan haftada hisselerde dalgalı fiyat hareketleri görüldü. BİST100 endeksi haftayı yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puandan kapattı. 11-15 Ağustos haftasında BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -301.597.700 TL olurken, BİST30 endeksinde +2.025.301.000 TL seviyesinde aktif fark kaydedildi. Tüm hisselerde ise -17.098.790.000 TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

10 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: -611 milyon 72 bin TL

9 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Aktif Fark: -633 milyon 610 bin TL

8 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif Fark: -650 milyon 394 bin TL

