Adeta para yağdı: Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 2,4 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsada haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 1,56 değer kaybıyla 10.208,76 puandan günü tamamladı. 17 Ekim Cuma günü BİST100 endeksinde gerçekleşen aktif işlemlerde, alış ve satış farkı -458 milyon 648 bin 500 TL olarak kaydedildi. Öte yandan BİST30 endeksinde aktif fark +1 milyar 252 milyon 894 bin TL olurken, tüm hisselerde toplam aktif fark -2 milyar 222 milyon 719 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte cuma günü en çok para çıkışı olan hisseler...