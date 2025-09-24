Adeta para yağdı: Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 3,1 milyar TL’lik dev para girişi!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada BİST100 endeksi yüzde 0,31 artışla 11366,93 puandan kapanış yaptı. 24 Eylül Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış satış farkı 1 milyar 600 milyon 283 bin TL, BİST30 endeksinde ise 2 milyar 136 milyon 823 bin TL oldu. Tüm hisselerde toplamda 549 milyon 520 bin TL negatif aktif işlem farkı gerçekleşti.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
