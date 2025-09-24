Adeta para yağdı: Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 3,1 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsada BİST100 endeksi yüzde 0,31 artışla 11366,93 puandan kapanış yaptı. 24 Eylül Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış satış farkı 1 milyar 600 milyon 283 bin TL, BİST30 endeksinde ise 2 milyar 136 milyon 823 bin TL oldu. Tüm hisselerde toplamda 549 milyon 520 bin TL negatif aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...