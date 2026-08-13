Ağaç kovuklarından çıkıyor: Dünyanın her yerinden talep var! Kilosu 10 bin TL...
Batman'ın Sason ilçesinde bal avcıları, ormanlık alanlarda arıların izini sürerek ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen bala ulaşıyor. El değmeden kovuklardan çıkarılan doğal bal, kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.
Sason ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek florasının yoğun olduğu bölgelere götürülen arıların kovanlarından kaçan oğullar, ormanlık alanlardaki ağaç kovuklarına yerleşiyor.
Burada doğal yaşamını sürdüren arılar tarafından üretilen bal, yörede yaşayan bazı vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluyor.
Adeta bir dedektif gibi çalışan bal avcıları, ormanlarda arıların hareketlerini ve izlerini takip ederek ağaç kovuklarını tespit ediyor.