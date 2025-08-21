Ağustos 2024 emekli promosyonları: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Ağustos ayında bankalara özel promosyon teklifleri emekli vatandaşların gündemine yerleşti. Maaşını taşımak ve kendilerine uygun fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için banka banka özel teklifler açıklandı. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte Ağustos 2025 en güncel emekli promosyonları…
Ağustos ayının gelişiyle birlikte bankalar, emekli müşterileri için sunmuş olduğu özel kampanya ve promosyonları güncelledi. Maaşını farklı bir bankaya taşıyarak daha avantajlı tekliflerden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için seçenekler yenilendi.
Bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine çekmek amacıyla nakit avans, ev hediyesi, yüksek getirili mevduat imkanı ve fatura ödeme gibi çeşitli vaatlerde bulunuyor. Promosyon tutarları ise bankadan bankaya önemli farklılıklar gösteriyor.
İşte, güncel olarak açıklanan ve emeklilere yönelik sunulan banka promosyon teklifleri:
ZİRAAT BANKASI
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,
10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,
15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL