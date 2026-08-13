Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte rakamlar
Ağustos 2026 itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen SSK ve Bağ-kurlular, bankaların sunduğu nakit promosyonların yanı sıra ek ödeme fırsatlarını da araştırıyor. Bankaların kampanyalarında maaş tutarına göre değişen promosyon ödemelerinin yanında kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı gibi ek şartlar da bulunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Ağustos 2026 banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL