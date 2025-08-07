Ağustos ayında temettü verecek 10 şirket! Ödemelerin yapılacağı tarihler belli oldu

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 11 Ağustos’ta temettü dağıtacak

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, temettü hak kullanım tarihi 11 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2025 olarak planlandı.

Dağıtılacak nakit kar payı, yatırımcıların hesaplarına belirlenen tarihlerde yansıtılacak.