Ağustos ayında temettü verecek 10 şirket! Ödemelerin yapılacağı tarihler belli oldu
Borsa İstanbul'da Ağustos ayında temettü dağıtması kesinleşin 10 şirket belli oldu. Paraların hissedarlara ödeneceği tarihlerde netleşti.
İlerleyen tarihlerde diğer başka şirketlerin yönetim kurullarından da temettü kararı çıkabileceği belirtiliyor. İşte bugün itibari ile temettü takvimi kesinleşen 10 şirket...
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 11 Ağustos’ta temettü dağıtacak
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, temettü hak kullanım tarihi 11 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2025 olarak planlandı.
Dağıtılacak nakit kar payı, yatırımcıların hesaplarına belirlenen tarihlerde yansıtılacak.
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 12 Ağustos’ta temettü dağıtacak
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN), pay başına brüt 0,1250 TL, net 0,10625 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, temettü hak kullanım tarihi 12 Ağustos 2025, ödeme tarihi ise 14 Ağustos 2025 olarak belirlendi.
Yatırımcılar, belirtilen tarihten itibaren temettü ödemelerini nakit olarak hesaplarında görebilecek.
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 13 Ağustos’ta temettü 3. taksitini dağıtacak
LDR Turizm A.Ş. (LIDER), 2025 yılı temettü ödemeleri kapsamında 5 taksitte dağıtılmak üzere açıklanan toplam pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettünün 3. taksidini ödeyecek.
Net 0,1212120 TL tutarındaki 3. taksit için hak kullanım tarihi 13 Ağustos 2025, ödeme tarihi ise 15 Ağustos 2025 olarak belirlendi.