Ağustos enflasyonu için ilk kritik tahmin: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Web TÜFE tarafından paylaşılan verilere göre ise bu ay “spor müsabakalarına giriş ücreti” %106,24 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Onu özel üniversite ücreti (%19,35) ve kuru soğan %16,05) takip etti.