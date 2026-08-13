Ağustos enflasyonu için ilk kritik tahmin: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışların ardından gözler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Akbank Ekonomik Araştırmalar’ın yaptığı ilk hesaplamalar, ağustos enflasyonuna ilişkin ön tahminleri ortaya koydu. Milyonlarca emekli de yıl sonunda alacağı maaş zammının belirlenmesinde etkili olacak enflasyon oranını yakından takip ediyor.
Ağustos ayının ilk yarısı geride kalırken, yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin ilk tahminler de ortaya çıktı. Akbank Ekonomik Araştırmalar’ın topladığı fiyat verileri üzerinden yaptığı ön hesaplamaya göre, ağustosta aylık TÜFE artışının yüzde 2,2 olması bekleniyor.
FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER
Web TÜFE tarafından paylaşılan verilere göre ise bu ay “spor müsabakalarına giriş ücreti” %106,24 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Onu özel üniversite ücreti (%19,35) ve kuru soğan %16,05) takip etti.
Bu arada motorin fiyatı %15,73 ve benzin %8,84 yükselişle en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Dolmuş, taksi, vapur ve tren bileti ücretlerinde de %7,41-%7,84 arasında artış gözlemlendi.