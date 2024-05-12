Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ve ne kadar ödeme yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Aile Destek Programı'nın mayıs ayı ödemeleri için bir tarih belirtti ve Bakanlık olarak sürekli olarak değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını vurguladı. Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ve ne kadar ödeme yapılacak?
Aile Destek Programı Mayıs ayında gündemde önemli bir yer tutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme için bir tarih belirledi ve Bakanlık olarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmak amacıyla sürekli olarak değişen hayat koşullarını dikkate aldıklarını ifade etti.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını anlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek: