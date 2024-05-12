Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ve ne kadar ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.