Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu! İşte başvuru şartları

Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."