Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu! İşte başvuru şartları
Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi olan Aile ve Gençlik Fonu'na bir il daha eklendi. 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi desteğine e-Devlet'ten müracaat edilebiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bir ilin daha eklendiğini duyurdu.
Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."
İşte başvuru şartları
Projeden yararlanmak üzere başvuru yapacak kişi, 6 Şubat 2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri veya Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet etmelidir.
Evlenecek çiftlerinher ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır: