Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı kadro dağılımı belli oldu; 3000 memur alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu istihdamını kuvvetlendirmek hedefiyle 2024 KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 3 bin kişilik sözleşmeli memur alımını resmen açıkladı. Başvurular 15–26 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Açıktan atama yöntemiyle gerçekleştirilecek alımda adaylardan ikametgâh ve yaş şartı aranmazken, başvurular 2024 KPSS puanı ile değerlendirilecek ve adaylara 18 tercih hakkı tanınacak.

1. Merkez - Mühendis (İnşaat) - 5 - Lisans - Kadın/Erkek

2. Merkez - Mühendis (Makine) - 4 - Lisans - Kadın/Erkek

3. Merkez - Mühendis (Elektrik-Elektronik) - 1 - Lisans - Kadın/Erkek

