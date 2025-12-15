Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı kadro dağılımı belli oldu; 3000 memur alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Açıktan atama yöntemiyle gerçekleştirilecek alımda adaylardan ikametgâh ve yaş şartı aranmazken, başvurular 2024 KPSS puanı ile değerlendirilecek ve adaylara 18 tercih hakkı tanınacak.