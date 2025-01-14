Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuk için her ay 1500, üç ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira annenin hesabına yatırılacak.