Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından hükümet doğum yardımı ve evlilik kredisini hayata geçiriyor. Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla pek çok proje hayata geçirilecek. İşte 10 soruda ‘Aile Yılı’ destekleri hakkında merak edilenler…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuk için her ay 1500, üç ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira annenin hesabına yatırılacak.
2025 Aile Yılı’nda yeni projeler devreye alınıyor
Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek.
10 soruda ‘Aile Yılı’ destekleri ve başvuru şartları
Bu kapsamda "Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle: