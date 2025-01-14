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  4. Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları

Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından hükümet doğum yardımı ve evlilik kredisini hayata geçiriyor. Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla pek çok proje hayata geçirilecek. İşte 10 soruda ‘Aile Yılı’ destekleri hakkında merak edilenler…

Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuk için her ay 1500, üç ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira annenin hesabına yatırılacak.

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Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları - Sayfa 2

2025 Aile Yılı’nda yeni projeler devreye alınıyor

Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. 

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Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları - Sayfa 3

10 soruda ‘Aile Yılı’ destekleri ve başvuru şartları

Bu kapsamda "Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

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Aile Yılı destekleri devreye alınıyor! İşte evlilik kredisi, doğum ve kreş yardımı başvuru şartları - Sayfa 4

1 - Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak? 

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

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