Ailelere sosyal konut için düğmeye basıldı! Yeni evleneceklere ucuz ev imkanı geliyor
2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından hükümet aile destekleri ve sosyal konut için düğmeye bastı. Doğurganlık ve nüfus artış hızındaki düşüşü durdurmak, aile kurmayı teşvik amacıyla genç çiftlere ucuz sosyal konut sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, aile kurulmasının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması için yeni destek paketleri için düğmeye basıldı.
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk toplantısını yaptı. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere sosyal konut programı planlanıyor.
Çalışan kadınlara özel projeler hazırlanıyor. Kadınların hem ev hem de iş hayatını aynı anda sürdürmesi için ücretsiz veya düşük maliyetli kreşler yaygınlaştırılacak, doğum izin süreleri artırılacak. Zorunlu durumlar dışında sezaryen doğum oranının azalması teşvik edilecek.
Doğurganlık oranının artırılması için eylem planları oluşturulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini söyledi. Kurulun 6 ayda bir toplanacağını, gelişmeleri takip ederek, politikaları ve eylemleri güncelleyeceklerini belirten Yılmaz, doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planları oluşturulacağını anlattı.