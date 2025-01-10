Ailelere sosyal konut için düğmeye basıldı! Yeni evleneceklere ucuz ev imkanı geliyor

Doğurganlık oranının artırılması için eylem planları oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini söyledi. Kurulun 6 ayda bir toplanacağını, gelişmeleri takip ederek, politikaları ve eylemleri güncelleyeceklerini belirten Yılmaz, doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planları oluşturulacağını anlattı.