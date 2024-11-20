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AJet'in KKTC'ye indirimli bilet kampanyası sürüyor: Hangi uçuşlarda geçerli? Bilet fiyatı ne kadar?

AJet'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için başlattığı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. Kampanya dahilinde 799 liradan başlayan bilet fiyatları, 60 bin yolcu ile sınırlandırıldı.

AJet'in KKTC'ye indirimli bilet kampanyası sürüyor: Hangi uçuşlarda geçerli? Bilet fiyatı ne kadar? - Sayfa 1

AJet'in KKTC'ye düzenlediği kampanyalı uçuşlar devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Çukurova ile Lefkoşa uçuşlarında geçerli olan kampanyada bilet fiyatları 799 TL'den başlıyor.

60 bin koltuğun arz edildiği kampanyada son gün 31 Aralık 2024.

İşte AJet'in KKTC indirimli bilet kampanyasının detayları...

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AJet'in KKTC'ye indirimli bilet kampanyası sürüyor: Hangi uçuşlarda geçerli? Bilet fiyatı ne kadar? - Sayfa 2


Kampanya, tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) çıkışlı Lefkoşa (Ercan Havalimanı) varışlı ve Lefkoşa (Ercan Havalimanı) çıkışlı İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) varışlı uçuşlarda geçerli.

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AJet'in KKTC'ye indirimli bilet kampanyası sürüyor: Hangi uçuşlarda geçerli? Bilet fiyatı ne kadar? - Sayfa 3

KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?

AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

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AJet'in KKTC'ye indirimli bilet kampanyası sürüyor: Hangi uçuşlarda geçerli? Bilet fiyatı ne kadar? - Sayfa 4

AJet bilet kampanyasından bilet alan yolcular, seyahatlerini 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 arasında yapabilir.

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