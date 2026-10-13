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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim

AJet, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle yaptığı kampanyada Ankara çıkışlı tüm yurt içi seferlerinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim - Sayfa 1

AJet, Ankara’nın Başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara çıkışlı ve varışlı direkt seferlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim - Sayfa 2

Yüzde 30 indirimli biletler, 13 Ekim tarihinde saat 11:00’den 23:59’a kadar 'ESBDOM30' kodu kullanılarak internet sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim - Sayfa 3

İndirimli biletler, 7 Aralık – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 arası tarihler hariç) yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.

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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim - Sayfa 4

AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarını kapsayan kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.

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