AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim
AJet, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle yaptığı kampanyada Ankara çıkışlı tüm yurt içi seferlerinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
AJet, Ankara’nın Başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara çıkışlı ve varışlı direkt seferlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.
Yüzde 30 indirimli biletler, 13 Ekim tarihinde saat 11:00’den 23:59’a kadar 'ESBDOM30' kodu kullanılarak internet sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
İndirimli biletler, 7 Aralık – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 arası tarihler hariç) yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.