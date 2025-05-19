AJet’ten 19 Mayıs kampanyası: Gençlere özel yüzde 40 indirim! İşte detaylar...
Türkiye’nin en genç hava yolu markası AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere özel bir kampanyayla kutluyor.
AJet’in 19 Mayıs kampanyası ile, 12 – 27 yaş arası gençler, yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.
AJET'TEN GENÇLERE ÖZEL İNDİRİM
34 ülkede 58, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet ile gençler, yurt içi ve yurt dışında merak ettikleri rotaları keşfe çıkabilecek.
AJet’in indirimli biletleri, 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan saat 23:59’a kadar satışta olacak.