  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

AJet, yurt dışı hatlarda geçerli 9 dolar/ Euro'dan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 1

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı.

1 | 7
AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 2

AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak saat 23:59’a kadar satışta olacak.

2 | 7
AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 3

9 dolar/ Euro'dan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

3 | 7
AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 4

Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu. Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/ Euro'dan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak.

4 | 7