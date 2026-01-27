AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...
AJet, yurt dışı hatlarda geçerli 9 dolar/ Euro'dan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.
34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı.
1 | 7
AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak saat 23:59’a kadar satışta olacak.
2 | 7
9 dolar/ Euro'dan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
3 | 7