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  4. AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

AJet, yurt dışı hatlarda geçerli avantajlı bilet kampanyası başlattı. "Basic" sınıfı biletlerde geçerli kampanyada, bebek yolcular için ise biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek. İşte detaylar...

AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonbahar dönemini kapsayan kampanya ile Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlarda indirimli biletler, vergiler dahil 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 2

Yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 14 Eylül-21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 3

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye'ye yapılacak uçuşları kapsayan kampanya kapsamında 128 bin indirimli koltuk satışa çıkarıldı.

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AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 4

"Basic" sınıfı biletlerde geçerli kampanyada, bebek yolcular için ise biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek.

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