AJet'ten indirimli yurt içi uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...
AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1.200 TL’den başlayan fiyatlarla 100 bin indirimli koltuk satışa sundu. Biletler 22-23 Ekim’de alınabilecek, kampanya 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi uçuşlarda geçerli olacak. İşte detaylar...
AJet, yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış sezonunu kapsayan kampanya ile, hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletler vergiler dahil bin 200 liradan satışa sunuldu.
Yurt içinde 40 noktaya seferleri olan AJet, kış boyunca yeni rotalar keşfetmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerine seyahat fırsatları sunuyor.
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek.
İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içi tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.