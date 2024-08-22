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  4. AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu

AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu

AJet, 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla ucuz bilet kampanyasını açıkladı. 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu - Sayfa 1

Türk Hava Yolları’nın bölgesel havayolu Ajet, yeni kampanyasını sosyal medya hesabı X'ten " AJet ile #YepyeniHikayeler sizi bekliyor" diyerek duyurdu. 

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AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu - Sayfa 2

AJet Avrupa’dan Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla uçacak.

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AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu - Sayfa 3

Patronlar Dünyası'nın haberine göre kampanya dahilinde 25 bin koltuk indirimli satılacak. 

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AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu - Sayfa 4

Biletleme tarihleri 22 ile 24 Ağustos, seyahat tarihleri ise 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasını kapsıyor.

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