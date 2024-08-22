AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Biletler 1 Euro’dan satışa sunuldu
AJet, 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla ucuz bilet kampanyasını açıkladı. 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Türk Hava Yolları’nın bölgesel havayolu Ajet, yeni kampanyasını sosyal medya hesabı X'ten " AJet ile #YepyeniHikayeler sizi bekliyor" diyerek duyurdu.
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AJet Avrupa’dan Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla uçacak.
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre kampanya dahilinde 25 bin koltuk indirimli satılacak.
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Biletleme tarihleri 22 ile 24 Ağustos, seyahat tarihleri ise 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasını kapsıyor.
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