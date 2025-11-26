  1. Ekonomim
AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler 9 dolardan/ Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa başladı. İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

Türkiye’nin en genç havayolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşları için başlattığı indirim kampanyasıyla kış sezonuna giriş yaptı.

Kampanya kapsamında tüm yurt dışı hatlarda biletler 9 dolardan/Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet, tüm yurt dışı hatlarında seyahat imkanı sunuyor.

İndirimli biletler, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 28 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

