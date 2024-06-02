AK Parti düğmeye bastı! Bazı meslek gruplarına peşin vergi geliyor

"Ödenilen vergi ile kazanç arasında uyum yok"

AK Parti kaynakları yapılan etki analizi çalışmasında, doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilere neşter vurulacağını kaydetti. Parti kurmayları “Bazı meslekleri yapanlara bakıyorsunuz, gayet lüks bir yaşamı var, son model arabalar veya lüks yaşam. Bunlara sahip olmak, iyi kazancı gerektirir. Ama ödediği vergiye bakıyorsunuz kazancı ile arasında bir uyum yok. Hatta, hiç kazanmıyormuş gibi vergi ödemeyenler bile var. Bunun önüne geçmek istiyoruz” dedi.