AK Parti düğmeye bastı! Bazı meslek gruplarına peşin vergi geliyor
Hükümet, yeni vergi paketinde bazı meslek gruplarına yönelik önemli bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. Buna göre, doktor, mühendis, diş hekimi ve diğer bazı meslek grupları, kazandıkları gelir üzerinden peşin vergi ödeyecekler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu yeni vergi paketi için AK Parti’de çalışma başlatıldı.
Vergide adaletin sağlanması ve dolaylı vergilerin genel vergi gelirlerinin içindeki payının azaltılması amacıyla hazırlıkları yapılan yeni vergi paketinde, özellikle kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler yer alacak.
"Ödenilen vergi ile kazanç arasında uyum yok"
AK Parti kaynakları yapılan etki analizi çalışmasında, doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilere neşter vurulacağını kaydetti. Parti kurmayları “Bazı meslekleri yapanlara bakıyorsunuz, gayet lüks bir yaşamı var, son model arabalar veya lüks yaşam. Bunlara sahip olmak, iyi kazancı gerektirir. Ama ödediği vergiye bakıyorsunuz kazancı ile arasında bir uyum yok. Hatta, hiç kazanmıyormuş gibi vergi ödemeyenler bile var. Bunun önüne geçmek istiyoruz” dedi.
Serbest meslek gruplarına ‘peşin vergi’ uygulaması getirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden AK Parti kaynakları “Vergi peşin alınmalı, daha sonra beyannameyi versin istiyoruz. vergi dönemi sonunda mahsuplaşma olacak. Bu yöntem vergi kaçırmanın önüne geçer. Çünkü, hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulurlar” diye konuştu.