AK Parti kulislerinde tansiyon yükseliyor! Asgari ücret zammında 2 formül masada

AK Parti kulislerinde zam ile ilgili 2 ihtimal konuşuluyor

Şu an 17 bin lira olan asgari ücret AK Parti kulislerinde yer alan iddialara göre yeni dönemde de dar gelirliyi zor durumda bırakacak. Sözcü’nün haberine göre, kulislerde asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği planlanıyor ancak farklı olarak bir görüş daha hakim.