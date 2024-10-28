AK Parti kulislerinde tansiyon yükseliyor! Asgari ücret zammında 2 formül masada
Asgari ücret görüşmelerinde geri sayım devam ederken yapılacak zam için kamuoyunda tartışmalar şimdiden başladı. AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, parti içinde zam konusunda en çok tartışılan iki ihtimal var. Partililer, '2024 yıl sonu enflasyonu oranında mı, 2025 yılında beklenen enflasyon oranında mı' zam yapılacağını tartışıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılında geçerli olacak maaşları belirleyecek toplantısı yaklaşırken, zammın ne kadar olacağı ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Yapılacak zammın yüzde 25 ile sınırlı kalacağına ilişkin beklentiler tartışma yaratıyor.
AK Parti asgari ücret zammı ile ilgili hareketlilik yaşanıyor
Hem kamuoyunda hem de AK parti kulislerinde asgari ücret zam tartışmaları şimdiden başladı. 2025 maaş artışında '2024 yıl sonu enflasyonu oranında mı, 2025 yılında beklenen enflasyon oranında mı' zam yapılacak sorusu noktasında fikir ayrılıkları bulunuyor.
AK Parti kulislerinde zam ile ilgili 2 ihtimal konuşuluyor
Şu an 17 bin lira olan asgari ücret AK Parti kulislerinde yer alan iddialara göre yeni dönemde de dar gelirliyi zor durumda bırakacak. Sözcü’nün haberine göre, kulislerde asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği planlanıyor ancak farklı olarak bir görüş daha hakim.