AK Partili eski vekilden asgari ücret kulisi: Rakam aralığı netleşiyor, Erdoğan detayı dikkat çekti
Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye'nin gözü asgari ücret rakamlarına çevrildi. Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret pazarlığı yaklaşırken kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başladı.
Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gündeminde 2026’da geçerli olacak asgari ücret yer alıyor. Peş peşe gelen kulis bilgileri ve beklentiler, olası rakam aralığının giderek daha belirgin hale gelmesine neden oldu.
TGRT Haber’de Barış Yarkadaş, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.
Türk-İş’in gündeme gelen yüksek talebinin karşılık bulmasının zor olduğunu vurgulayan Yarkadaş, edindiği izlenimin 27 bin TL bandında yoğunlaştığını söyledi.