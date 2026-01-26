Ak Yatırım yüzde 5 üstü temettü beklediği hisseleri açıkladı! TUPRS, ANHYT, DOAS, FROTO...
Ak Yatırım, 2026 senesinde yüzde 5’in üzerinde temettü randımanı öngördüğü hisseleri paylaştı. Söz konusu listede Tüpraş (TUPRS), Doğuş Otomotiv (DOAS) ve Ford Otosan (FROTO) gibi Borsa İstanbul’un güçlü şirketleri dikkat çekti.
Temettü odaklı yatırımcıların sıkı markaj ile izlediği projeksiyonları Ak Yatırım paylaştı. Ak Yatırım’ın 2026 beklentilerine göre, bazı BIST şirketlerinin temettü verimi yüzde 5’in üzerine çıkabilir. İşte 2026 içerisinde yüzde 5 üzeri temettü beklenilen 8 hisse:
