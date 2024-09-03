Ak Yatırım’dan 38 hissede hedef fiyat ve tavsiye güncellemesi
Ak Yatırım, 38 hisse senedinde hedef fiyat ve tavsiye güncellemesine gitti. Güncellemede hedef fiyatlar 24 hissede artarken, 8 hisse düşüş, 6 hissede de sabit kaldı.
AK Yatırım Araştırma Birimi’nin tavsiyelerinde, 6 hissenin tavsiyesi "nötr"den "endeks üstü getiri"ye yükseldi. 29 hissede "endeks üstü getiri" tavsiyesi korunurken, 5 şirket için de "nötr" tavsiyesi aynı kaldı. İşte, o hisseler ve hedef fiyatlarıyla tavsiyeleri…
Aksa Akrilik (AKSA) için hedef fiyat 13,92 TL'den 13,9 TL'ye düşürülürken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.
Albaraka Türk (ALBRK) için hedef fiyat 5,6 TL'den 8 TL'ye, tavsiye de "nötr" den "endeks üstü getiri"ye yükseldi.
Anadolu Efes (AEFES) için hedef fiyat 245 TL'den 319 TL'ye yükseltilirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.
Arçelik (ARCLK) için hedef fiyat 235 TL'den 212 TL'ye düşürülürken, tavsiye "nötr"den "endeks üstü getiri"ye yükseltildi.
ASELSAN (ASELS) için hedef fiyat 75 TL olarak belirlenirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.
Aygaz (AYGAZ) için hedef fiyat 205 TL'den 221 TL'ye yükseltilirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için hedef fiyat 676 TL'den 795 TL'ye yükseltilirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.
Coca Cola İçecek (CCOLA) için hedef fiyat 90 TL olarak belirlenirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak belirlendi.
Doğuş Otomotiv (DOAS) için hedef fiyat 552 TL'den 340 TL'ye düşürülürken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak korundu.