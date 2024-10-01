Akaryakıt fiyatları artıyor, sürücüler çare arıyor: İşte en az yakıt harcayan otomobil modelleri...

Otomobil alıcıları ise benzinli araç seçimlerinde yakıt harcamasına özellikle dikkat ediyor. CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car and Driver, yakıt verimliliği en yüksek benzinli otomobilleri araştırarak sonuçlarını paylaştı.

Bu araştırma, otomobil almayı düşünenler için yakıt tasarrufu sağlayacak araç seçeneklerini öne çıkarıyor.