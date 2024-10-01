Akaryakıt fiyatları artıyor, sürücüler çare arıyor: İşte en az yakıt harcayan otomobil modelleri...
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç tercihlerine yön vermeye devam ediyor. Araç satın almak isteyen vatandaşların başlıca kriterleri arasında yer alan fiyat performans araçlar yanı sıra otomobilin kilometrede ne kadar yaktığı... İşte sürücülerin dostu yakıt cimrisi araçlar...
Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşların araç tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, yakıt tüketimi konusunda en yüksek verimliliği sağlayan otomobiller belirlendi.
Peki, en az yakıt tüketen benzinli araçlar hangileri?
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisinde yaşanan ilerlemelere rağmen, benzinli araçlar hâlâ yüksek performans özellikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.
Otomobil alıcıları ise benzinli araç seçimlerinde yakıt harcamasına özellikle dikkat ediyor. CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car and Driver, yakıt verimliliği en yüksek benzinli otomobilleri araştırarak sonuçlarını paylaştı.
Bu araştırma, otomobil almayı düşünenler için yakıt tasarrufu sağlayacak araç seçeneklerini öne çıkarıyor.
İŞTE EN AZ YAKAN ARAÇ MODELLERİ
1) Mitsubishi Mirage
Ortalama yakıt tüketimi 6 litre