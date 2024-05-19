Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki harek etlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.
19 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.65 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.22 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL
Ankara benzin ve motorin fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL