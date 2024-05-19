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  4. Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki harek etlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.

19 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.65 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.22 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 19 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

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