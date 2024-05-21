Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.
21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL