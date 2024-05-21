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  4. Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.

21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 21 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

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