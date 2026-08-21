Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Döviz kurları, petrol fiyatlarındaki değişimler ve vergilerdeki artışlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Peki, 21 Ağustos 2026 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litresi kaç liradan satılıyor? İşte 21 Ağustos Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarında değişimlere neden olurken, sürücüler güncel litre fiyatlarını yakından takip ediyor.
Peki, 21 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litresi kaç liradan satılıyor?