Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte sürücüler, 10 Eylül 2026 Perşembe günü benzin ve motorin (mazot) litre fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, güncel akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler sürücülerin gündemindeki yerini korurken, güncel litre fiyatları da merak ediliyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler sürücülerin gündemindeki yerini koruyor.
Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte 10 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...