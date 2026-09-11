Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Eylül 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Sürücüler ise 11 Eylül 2026 Cuma günü benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip eden sürücüler, güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını araştırıyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, bugün benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...