Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 8 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.