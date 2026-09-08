Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 8 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Vergi düzenlemeleri ve küresel petrol piyasasındaki hareketlilik de pompa fiyatlarında belirleyici oluyor. Bu nedenle araç sahipleri, 8 Eylül 2026 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 8 Eylül 2026 benzin fiyatı ne kadar? Motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 8 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken güncel pompa fiyatları da yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, 8 Eylül 2026 benzin fiyatı ne kadar? Motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 8 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...