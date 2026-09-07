Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 7 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...
Döviz kurundaki değişimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerinin gözü ise bugün pompaya yansıyan fiyatlarda. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin kaç TL'den satılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeyi sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum ise araç sahiplerinin gündeminde.
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son değişimler ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Peki 7 Eylül 2026 Pazartesi günü benzin ve motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar? Benzin ve motorin kaç TL'den satılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...