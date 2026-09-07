Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 7 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı...

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son değişimler ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.