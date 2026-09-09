Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 9 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle yakından takip ediliyor. Araç sahipleri 9 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını araştırırken, “Benzine zam geldi mi?”, “Motorine zam veya indirim var mı?”, “LPG ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. Peki 9 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sürücüler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.
Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.
Peki 9 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...