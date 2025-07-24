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Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu

Benzin ve dizel fiyatlarındaki artışlar akaryakıt masraflarını katladı. Fiyatların önemli ölçüde düşme belirtisi göstermemesi araç sahiplerini tasarrufa yöneltiyor. Uzmanlar, çevre dostu sürüş tekniklerinin litre başına onlarca liraya eşdeğer tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. İşte akaryakıt giderlerini hafifletecek benzin ve motorinden tasarruf sağlayacak 10 ipucu

Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu - Sayfa 1

Benzin ve dizel fiyatlarının yakın gelecekte önemli ölçüde düşeceğine dair bir işaret görünmediği için, benzin istasyonlarında yakıt doldurmak sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

 

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Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu - Sayfa 2

Tasarruf etmek için uygulanabilecek bir dizi enerji verimliliği önlemine hipermilleme adı veriliyor. Bu yöntemlere göre arabanızı daha ekonomik olarak kullanmanın yanı sıra, yakıt faturalarınızı azaltmanıza da yardımcı olacak verimli sürüşün teknikleri bulunuyor.

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Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu - Sayfa 3

Basit hipermilleme teknikleri litre başına onlarca lira tasarruf sağlıyor. İşte benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu: 

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Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu - Sayfa 4

1. Aracın en iyi çalışma düzeninde olduğundan emin olun

 Eğer birkaç yıldır bakım yaptırmamış eski bir araba kullanıyorsanız, aracınızın mümkün olan en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için bakım yaptırmanın zamanı gelmiş olabilir. Sıkışan frenler, eskiyen lastikler, arızalı sensörler, eski yağ ve genel olarak kötü motor, benzin ya da motorin tüketiminde aracınızın performansını etkileyebilecek faktörlerden sadece birkaçı olarak öne çıkıyor.

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