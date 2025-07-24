Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu

1. Aracın en iyi çalışma düzeninde olduğundan emin olun

Eğer birkaç yıldır bakım yaptırmamış eski bir araba kullanıyorsanız, aracınızın mümkün olan en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için bakım yaptırmanın zamanı gelmiş olabilir. Sıkışan frenler, eskiyen lastikler, arızalı sensörler, eski yağ ve genel olarak kötü motor, benzin ya da motorin tüketiminde aracınızın performansını etkileyebilecek faktörlerden sadece birkaçı olarak öne çıkıyor.