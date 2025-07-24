Akaryakıt yükünü hafifletin! Benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu
Benzin ve dizel fiyatlarındaki artışlar akaryakıt masraflarını katladı. Fiyatların önemli ölçüde düşme belirtisi göstermemesi araç sahiplerini tasarrufa yöneltiyor. Uzmanlar, çevre dostu sürüş tekniklerinin litre başına onlarca liraya eşdeğer tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. İşte akaryakıt giderlerini hafifletecek benzin ve motorinden tasarruf sağlayacak 10 ipucu
Benzin ve dizel fiyatlarının yakın gelecekte önemli ölçüde düşeceğine dair bir işaret görünmediği için, benzin istasyonlarında yakıt doldurmak sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.
Tasarruf etmek için uygulanabilecek bir dizi enerji verimliliği önlemine hipermilleme adı veriliyor. Bu yöntemlere göre arabanızı daha ekonomik olarak kullanmanın yanı sıra, yakıt faturalarınızı azaltmanıza da yardımcı olacak verimli sürüşün teknikleri bulunuyor.
Basit hipermilleme teknikleri litre başına onlarca lira tasarruf sağlıyor. İşte benzin ve motorinden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu:
1. Aracın en iyi çalışma düzeninde olduğundan emin olun
Eğer birkaç yıldır bakım yaptırmamış eski bir araba kullanıyorsanız, aracınızın mümkün olan en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için bakım yaptırmanın zamanı gelmiş olabilir. Sıkışan frenler, eskiyen lastikler, arızalı sensörler, eski yağ ve genel olarak kötü motor, benzin ya da motorin tüketiminde aracınızın performansını etkileyebilecek faktörlerden sadece birkaçı olarak öne çıkıyor.