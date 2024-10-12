Akaryakıt zamları tabelaya yansıdı: İşte 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıta peş peşe zam geldi. İşte 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta peş peşe zam geldi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 95 kuruş zam geldi.
MOTORİNE ZAM VAR MI?
Motorinde ise bir değişiklik yaşanmadı.
Önceki gece de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir zam geçişi olmuştu.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.52 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL