Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik indirim bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...