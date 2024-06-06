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  4. Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik indirim yaşanacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar... - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik indirim bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.44 TL
Motorin litre fiyatı: 40.44 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

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Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.33 TL
Motorin litre fiyatı: 40.35 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

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Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.41 TL
Motorin litre fiyatı: 41.42 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

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