Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik indirim yaşanacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik indirim bekleniyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.44 TL
Motorin litre fiyatı: 40.44 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.33 TL
Motorin litre fiyatı: 40.35 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.41 TL
Motorin litre fiyatı: 41.42 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL