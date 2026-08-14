Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
14 Ağustos Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam geldi.
Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 74 TL'yi görürken, motorinin litre fiyatı ise 82 TL'yi aştı.
Motorin fiyatları önceki gün ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 9,25 liralık düşüş göstermişti.
Peki, 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…