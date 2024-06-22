Akaryakıta çifte zam geliyor, tarih belli oldu ancak zammın büyüğü Temmuz'da: ÖTV zammı geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki benzin ve motorinin litre fiyatında zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorinde 21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen zam, 24 Haziran Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece geçerli olacak.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, tekrar erteleme olmazsa 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak.
ERTELENEN ZAMDAN DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR
21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam ertelenen zammın üstünde oldu.
Akaryakıtta fiyatlar, dolar kuru ve uluslararası benzin fiyatlarının ortalaması alınarak otomatik olarak hesaplanıyor ancak bazı dönemlerde EPDK fiili müdahale ile zamları erteleyebiliyor.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,31 TL'ye, Ankara'da 43,29 TL'ye, İzmir'de 43,55 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul'da 42,36 TL'ye, Ankara'da 43,37 TL'ye, İzmir'de 43,76 TL'ye yükselecek.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.