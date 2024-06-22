Akaryakıta çifte zam geliyor, tarih belli oldu ancak zammın büyüğü Temmuz'da: ÖTV zammı geliyor

ERTELENEN ZAMDAN DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR

21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam ertelenen zammın üstünde oldu.



Akaryakıtta fiyatlar, dolar kuru ve uluslararası benzin fiyatlarının ortalaması alınarak otomatik olarak hesaplanıyor ancak bazı dönemlerde EPDK fiili müdahale ile zamları erteleyebiliyor.