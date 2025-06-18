Akaryakıta çifte zam kapıda! İşte 18 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 18 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 48.44 TL
Motorin litre fiyatı: 49.51 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 48.29 TL
Motorin litre fiyatı: 49.39 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL