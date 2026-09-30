Akaryakıta dev zam beklentisi: İşte 30 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Akaryakıtta eşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatları veya döviz kuru nedeniyle yaşanan artışların devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyordu. Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026'da sıfırlanması hükme bağlanmıştı.
Bu doğrultuda 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor.
Ancak henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir karar alarak benzindeki 12,47 TL'lik artışı aylara yayabileceğini veya mevcut tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.