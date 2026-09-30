Akaryakıta dev zam beklentisi: İşte 30 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Bu doğrultuda 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor.

Ancak henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir karar alarak benzindeki 12,47 TL'lik artışı aylara yayabileceğini veya mevcut tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.