Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 8 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruşluk indirim bekleniyor.

Peki, 8 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…